Пашинян заявил, что проблема внешней безопасности Армении не решена

По словам премьер-министра республики, это главный вызов для страны

ЕРЕВАН, 14 марта. /ТАСС/. Проблема внешней безопасности Армении по-прежнему остается нерешенной, это главный вызов для страны. Об этом заявил во вторник премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Нерешенной остается главная проблема: обеспечение внешней безопасности Армении. По нашей оценке, одного шага недостаточно для решения этой проблемы. Мы должны управлять угрозами и использовать возможности", - отметил он.

6 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в комментарии, что Россия серьезно обеспокоена обострением напряженности в Нагорном Карабахе и призывает стороны к сдержанности, так как в предыдущие дни неоднократно фиксировались нарушение режима прекращения огня. В результате инцидента 5 марта при перестрелке погибли как армяне, так и азербайджанцы.

В связи с этим Захарова в очередной раз призвала стороны как можно скорее вернуться к переговорам в рамках реализации положений трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также 31 октября 2022 года, в том числе касающихся разблокирования региональных коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы и подготовки мирного договора.