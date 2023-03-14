14 марта, 10:00

Прокуратура на Украине вернула государству участок, связанный с депутатом от ОПЗЖ Шуфричем

Издание The Page сообщило, что речь идет об участке во владении "Амалфи девелопмент групп"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Киевская областная прокуратура изъяла в пользу государства участок земли в Киевской области, который может быть связан с депутатом от ныне запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Нестором Шуфричем. Об этом во вторник сообщило украинское издание "Вести" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"Киевская областная прокуратура вернула государству часть берега Днепра площадью 8 гектаров в Козине Киевской области. Земельный участок связывают с народным депутатом от ОПЗЖ Нестором Шуфричем", - говорится в сообщении.

В издании уточнили, что сотрудники правоохранительных органов установили, что участок земли, который должен находиться в коммунальной или государственной собственности, "незаконно передали в частные руки" и внесли в уставный капитал компании, аффилированной с депутатом.

Журналисты другого украинского издания The Page выяснили, что речь идет об участке во владении "Амалфи девелопмент групп". В феврале конечным бенефициарным владельцем компании был отец Шуфрича, а до этого совладельцем фирмы значился бывший заместитель прокурора Подольского района Киева Александр Кобылянский. 

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Украина
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