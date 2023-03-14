Вторая конференция по ядерному разоружению состоится в апреле в Токио

По словам главы МИД Японии Ёсимасы Хаяси, планируется, что ее посетят шесть иностранных экспертов, еще пятеро примут участие по видеосвязи

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси сообщил журналистам во вторник, что вторая конференция по ядерному разоружению, проводимая по инициативе японского премьер-министра Фумио Кисиды, состоится в Токио с 4 по 5 апреля.

"Конференция пройдет с 4 по 5 апреля в Токио. Планируется, что ее посетят шесть иностранных экспертов, еще пятеро примут участие по видеосвязи. Они будут представлять как страны, не обладающие этим оружием, так и ядерные державы", - сказал глава внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Токио.

По данным телеканала NHK, в конференции могут принять участие эксперты из России, Китая, США, Японии и других государств.

Первая подобная конференция состоялась в декабре 2022 года в Хиросиме. Она прошла по инициативе Кисиды в рамках представленной им ранее в ходе обзорной конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия концепции ядерного разоружения под названием "Хиросимский план действий". В нем содержится призыв к прозрачности со стороны государств, обладающих ядерным оружием, а также заявлена готовность Японии поддерживать диалог между США и Россией, США и Китаем, содействовать решению ракетно-ядерной проблемы КНДР. Последним пунктом плана обозначено создание фонда при ООН для поощрения поездок молодых людей со всего мира в Хиросиму и Нагасаки.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в мире примерами боевого применения ядерного оружия. Они были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью провозглашалось ускорение капитуляции Японской империи. Вашингтон до сих пор не признал свою моральную ответственность, оправдывая такие действия "военной необходимостью".