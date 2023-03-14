В Стокгольме заявили, что вероятность вступления Финляндии в НАТО прежде Швеции возросла

По словам шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона, в стране готовы к этому

СТОКГОЛЬМ, 14 марта. /ТАСС/. Вероятность того, что Финляндия вступит в НАТО до Швеции, возросла в последнее время. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

"Не исключено, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО на разных этапах. Вероятность того, что это произойдет с разной скоростью, возросла в последнее время. Мы готовы к тому, что это произойдет", - отметил он.

По его словам, вступление королевства в альянс - это вопрос лишь времени. "Вопрос не в том, вступит ли [Швеция], а в том, когда это произойдет", - пояснил премьер. По его оценке, процесс выполнения трехстороннего меморандума с Турцией проходит быстрее в Финляндии. Как пояснил на пресс-конференции представитель королевства на переговорах по вступлению в НАТО Оскар Стенстрём, Анкара пока не удовлетворена действиями властей Швеции по отношению к Рабочей партии Курдистана.

Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, а также выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня того же года в Мадриде прошли переговоры генсека организации Йенса Столтенберга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Финляндии Саули Ниинистё и занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдаленой Андерссон. Был подписан меморандум, позволяющий обеим северным странам вступить в НАТО.