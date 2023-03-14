Делегация Госдепа прибудет в Молдавию для обсуждения активизации сотрудничества

Как сообщили в американском посольстве в Кишиневе, визит состоится в рамках договоренностей, достигнутых в апреле 2022 года

КИШИНЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Делегация советников из Госдепартамента США в среду обсудит с руководством Молдавии активизацию сотрудничества в области экономики, энергетики и безопасности. Об этом во вторник проинформировало посольство США в Кишиневе.

"Встреча в рамках стратегического диалога между США и Молдовой состоится в среду. <…> Это позволит расширить сотрудничество по ключевым вопросам, в том числе потенциал сотрудничества в экономике и сфере энергетической устойчивости, укрепить верховенство права и госуправление, усилить безопасность и противодействие киберугрозам", - говорится в сообщении.

В посольстве обратили внимание, что этот визит состоится в рамках договоренностей, достигнутых в апреле прошлого года на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николая Попеску в Вашингтоне.

В состав американской делегации войдут первый заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган, а также представители Бюро по борьбе с наркотиками и охране правопорядка, Агентства США по международному развитию, Бюро по вопросам образования и культуры, Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда, а также заместители помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лаура Купер и бригадный генерал Даниель Ласика.