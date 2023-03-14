Подозреваемые в подготовке теракта в Приднестровье планировали нападение на делегацию ОБСЕ

Как заявил прокурор непризнанной республики Анатолий Гурецкий, лидера Приднестровья хотели убить с помощью заминированного автомобиля, изначально предназначавшегося для теракта против делегации организации

КИШИНЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Заподозренные в подготовке теракта в Приднестровье заговорщики планировали нападение на делегацию ОБСЕ в Тирасполе в феврале этого года. Об этом рассказал во вторник на пресс-конференции прокурор непризнанной республики Анатолий Гурецкий.

"Был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев", - сказал Гурецкий.

Тогда 14 февраля в Бендеры на переговоры с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским приезжал действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи. В делегацию входили около 20 человек, в том числе спецпредставитель по Приднестровью Томас Хартинг, руководитель миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг.

Лидера Приднестровья хотели убить с помощью заминированного автомобиля, изначально предназначавшегося для теракта против делегации ОБСЕ, заявил прокурор.

"Изначально заминированный Land Rover предназначался против делегации ОБСЕ. Когда провести теракт не вышло, второй целью стал президент Красносельский", - сказал он.