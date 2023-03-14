На Украине вновь уличили Минобороны в кратном завышении закупочных цен на продукты

По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, на этот раз в ведомстве пытались в три раза дороже купить картофель

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Новый скандал с завышением закупочных цен на продовольствие для военнослужащих разгорается на Украине. Как сообщил во вторник депутат Верховной рады Александр Дубинский, на этот раз в ведомстве пытались в три раза дороже купить картофель.

"Новый скандал с Минобороны. [Глава ведомства Алексей] Резников планировал закупать картофель для солдат в три раза дороже, чем покупал поставщик Минобороны", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В свою очередь украинское издание "Апостроф" сообщило, что компания-поставщик, которую ранее уже уличили в завышении цен на яйца, отправила военным яблоки втрое дороже, чем они стоят в магазинах, и в четыре-пять раз дороже отпускных цен производителей. В то же время, по данным украинского агентства УНИАН, еще в январе Минобороны платило за овощи для военных почти втрое больше закупочных цен.

В январе в украинских СМИ появилась информация, что Минобороны закупает для военнослужащих яйца в два-три раза дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах. Позже Резников назвал публикацию этих данных информационным вбросом с целью очернить руководство ведомства. Он утверждал, что министерство не закупало и не планирует закупать яйца по завышенным ценам, и объяснил данные из накладных "ошибкой при переводе штук в килограммы".

Тем не менее в СМИ появились и другие сообщения о ряде коррупционных скандалов, связанных с Минобороны. 22 января президент Украины Владимир Зеленский заявил о кадровых перестановках в различных ведомствах, после чего последовала череда отставок. Потеряли свои посты замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замдиректора департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий, бывший замглавы предприятия "Промоборонэкспорт" Владимир Терещенко. Всем им предъявлены обвинения в растрате и хищениях. Кроме того, появились слухи о возможной отставке самого Резникова, которые подтверждали депутаты правящей президентской партии. Однако позже глава Минобороны заявил, что Зеленский попросил его остаться на посту.