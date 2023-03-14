Пашинян заявил, что в западном формате переговоров с Баку есть проблемы

По словам премьер-министра Армении, договоренности не выполняются

ЕРЕВАН, 14 марта. /ТАСС/. Брюссельский (западный) формат переговоров с Азербайджаном не дает существенных результатов, поскольку Баку отказывается выполнять достигнутые договоренности. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

"В брюссельском формате переговоров есть фундаментальные переговоры, недавно мы это обсуждали с моим другом, главой Евросовета Шарлем Мишелем. Фундаментальная проблема в том, что почти все договоренности не выполняются. Не выполнено более десяти соглашений, в том числе о возвращении пленных", - отметил он.