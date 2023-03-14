14 марта, 10:31,
обновлено 14 марта, 11:01

Пашинян заявил, что пока новая встреча с Алиевым не планируется

Как отметил премьер-министр Армении, нужны гарантии выполнения договоренностей

ЕРЕВАН, 14 марта. /ТАСС/. Новая встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на данный момент не планируется, нужны гарантии выполнения договоренностей. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил глава армянского кабмина.

"На данный момент встреча не планируется. Но я никогда не отказывался от встреч. Необходимы гарантии выполнения договоренностей, достигнутых по результатам уже состоявшихся встреч", - отметил он.

Пашинян заявил, что Россия является гарантом безопасности Нагорного Карабаха согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, Армения из-за последствий войны не может исполнять эти обязательства. 

"В трехстороннем заявлении было зафиксировано, что Российская Федерация введет войска в Нагорный Карабах, было записано, что гарантом Нагорного Карабаха является Россия. Не то чтобы Армения от него отказывается, но проиграв войну, Армения уже не может выполнять данную функцию", - отметил он. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол Воваевич
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