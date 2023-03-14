Трамп предложил вместо смены режима в России сосредоточиться на смене власти в США

Бывший американский лидер ранее заявил о том, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Дональд Трамп заявил, отвечая на вопрос о том, есть ли необходимость добиваться смены режима в России, что смена власти необходима самим США. Видео с таким сюжетом в понедельник разместил в Twitter ведущий Fox News Такер Карлсон.

На вопрос о том, "должны ли США поддерживать усилия по смене режима в России", Трамп заявил: "Нет, мы должны поддерживать смену режима в США. Это гораздо более важно. Именно администрация Байдена затащила на в этот хаос".

В ноябре 2022 года Трамп заявил о том, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Действующий же президент США Джо Байден сообщил о планах бороться за переизбрание на пост главы государства еще 9 ноября, однако предупредил, что окончательное решение примет только в начале этого года.