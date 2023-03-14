Турция намерена за год восстановить инфраструктуру пострадавших от землетрясений районов

По словам турецкого президента, землетрясения нанесли серьезный ущерб экономике страны

АНКАРА, 14 марта. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил во вторник, что восстановить инфраструктуру юго-востока страны, пострадавшего от разрушительных землетрясений в феврале, планируется в течение года.

"Землетрясения нанесли серьезный ущерб турецкой экономике. Мы планируем восстановить инфраструктуру региона и все пострадавшие населенные пункты в течение года. В данном процессе важен вклад не только государства, но и предпринимателей", - сказал турецкий лидер в видеообращении к участникам 26-го Евразийского экономического саммита, организованного в Стамбуле по инициативе фонда "Группа Мармара".

По его словам, в зоне землетрясений оказались порядка 14 млн человек, жертвами стихийного бедствия стали свыше 48 тыс. человек. Ранее он сообщал, что в стране разрушены порядка 50 тыс. зданий.