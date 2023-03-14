Иран изучает возможность восстановить прямое авиасообщение с Саудовской Аравией

Страны ранее договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев

ТЕГЕРАН, 14 марта. /ТАСС/. Иран изучает возможность возобновить прямое авиасообщение с Саудовской Аравией, которое было остановлено в 2016 году после разрыва дипломатических отношений между странами. Об этом сообщило во вторник агентство Tasnim со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации Ирана Джафара Язерлу.

По его словам, регулятор ведет переговоры с саудовской стороной с тем, чтобы получить разрешение на выполнение полетов в королевство. "После выдачи разрешений авиасообщение между странами будет восстановлено", - цитирует Tasnim представителя ведомства.

10 марта Иран и Саудовская Аравия договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и государственный министр по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан несколько дней вели переговоры в Пекине, по итогам которых было принято трехстороннее заявление. В нем указывается, что Тегеран и Эр-Рияд привержены принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также планируют возобновить сотрудничество в сферах торговли, экономики, культуры, науки и техники.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). В январе 2016 года после того, как посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство в Мешхеде подверглись нападениям толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде видного шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.