Глава МИД Армении отправится в Россию для обсуждения встречи с Лавровым и Байрамовым

ЕРЕВАН, 14 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ближайшем будущем отправится в Москву для обсуждения вопроса о встрече с российским и азербайджанским коллегами Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым. Об этом во вторник на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

"Мы не отменили встречу министров иностранных дел, запланированную в декабре в Москве. Мы отказались, потому что присутствие министра в Ереване в те дни, связанные с закрытием Лачинского коридора, было жизненно необходимо. В ближайшем будущем состоится визит главы МИД в Москву, где будет обсужден данный вопрос", - отметил он.

По его словам, Армения и Россия имеют проблемы в межгосударственных отношениях, однако это не приводит к кризису. "В наших отношениях есть проблемы, но они объективные и не могут повлиять на сотрудничество двух стран. Я не вижу в наших отношениях кризиса. Есть вопросы также, которые по своей сути объективные", - отметил он.