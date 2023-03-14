Токаев подписал закон об органах военной полиции в Казахстане

Органы военной полиции Вооруженных сил Казахстана наделяются функцией ведомственного контроля за организацией обеспечения безопасности воинской службы

АСТАНА, 14 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал во вторник закон об органах военной полиции, предусматривающий расширение их полномочий. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ разработан в целях совершенствования деятельности органов военной полиции. В частности, предусмотрены изменения в части определения задач, компетенций, структуры органов военной полиции, полномочий, а также законодательного закрепления уже осуществляемых функций. При этом отрегулированы принадлежность и порядок подчинения органов военной полиции силовым ведомствам, а также порядок их взаимодействия между собой и с другими государственными органами.

Кроме того, закон предусматривает расширение полномочий военной полиции. Так, органы военной полиции Вооруженных сил Казахстана наделяются функцией ведомственного контроля за организацией обеспечения безопасности воинской службы.

Помимо этого, на органы военной полиции возлагаются задачи по обеспечению правопорядка в вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, профилактике, предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, а также исполнению наказания в виде ареста, административного ареста и иных мер временной изоляции военнослужащих от общества.

Документ также регулирует вопросы применения военнослужащими органов военной полиции физической силы, специальных средств и оружия. В законе прописаны вопросы кадрового состава и социального обеспечения органов военной полиции.