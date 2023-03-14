В Грузии начали делопроизводство в связи с сжиганием флага ЕС у здания парламента

Штраф за осквернение флага составляет более $386

ТБИЛИСИ, 14 марта. /ТАСС/. МВД Грузии начало административное делопроизводство в связи со снятием и позже сжиганием флага ЕС у здания парламента в Тбилиси в ходе митинга сторонников партии "Консервативное движение". Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении ведомства.

"МВД на основании статьи 174.18 Кодекса административных правонарушений начало административное делопроизводство, которое касается осквернения официального символа Европейского Союза, Организации Североатлантического договора или другой международной организации, воздвигнутого/вывешенного публичным учреждением", - говорится в заявлении.

Правоохранительные органы идентифицируют правонарушителей и оштрафуют их, добавили в МВД. Штраф за осквернение флага составляет 1 тыс. лари (более $386).

Несколько сот человек ранее во вторник прошли маршем по улицам Тбилиси, они критиковали участников протестов 7 и 8 марта и скандировали антизападные лозунги. Выйдя к зданию парламенту, несколько человек из их числа сняли с флагштока флаг ЕС, после чего сожгли его. Протестующие попытались поднять на его место флаг Грузии, но им помешали сотрудники правоохранительных органов, после чего возникла небольшая потасовка. На данный момент митинг закончен.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об иноагентах. В ходе митингов полиция применяла водометы и слезоточивый газ. За два дня протестов задержано более 130 человек. После протестов в столице утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила отозвать законопроект, а 10 марта депутаты проголосовали против инициативы. Американская версия законопроекта, которая ранее была зарегистрирована в парламенте как альтернатива грузинской, отозвана, не дойдя до первого чтения.