14 марта, 11:49,
обновлено 14 марта, 12:01

Пашинян прокомментировал запрет на въезд в Армению политических и общественных деятелей РФ

По словам премьер-министра республики, в Армению запрещается въезд лиц, проявивших неуважение к избранной власти

ЕРЕВАН, 14 марта. /ТАСС/. Въезд в Армению запрещается для тех лиц, которые проявляют неуважение к избранной власти. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил премьер-министр Никол Пашинян, комментируя вопрос о причинах запрета на въезд в страну известных российских политических и общественных деятелей, в том числе Константина Затулина, Маргариты Симоньян и Арама Габрелянова.

"Они обязаны уважать правительство, избранное народом. Если бы эти люди сделали 1% того, что они сделали с Арменией в странах, где они живут, они не смогли бы въехать в свои дома без визы", - заявил он. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
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