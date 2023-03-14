Польша может поставить Украине истребители МиГ-29 в ближайшие четыре-шесть недель

Число планируемых к передаче Киеву таких самолетов пока не названо

ВАРШАВА, 14 марта. /ТАСС/. Польша намерена передать Украине свои истребители МиГ-29 в течение ближайших четырех-шести недель. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Это может произойти в течение ближайших четырех-шести недель", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда могут быть осуществлены поставки этих самолетов.

17 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова поставить Украине истребители МиГ-29, но только в коалиции с другими странами НАТО.

Польша располагает 28 истребителями МиГ-29. Они дислоцированы на авиабазе в городе Мальборк. Число планируемых к передаче Киеву самолетов этого типа пока не названо.