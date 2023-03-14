На Украине заявили о запуске производства 125-мм снарядов для танков в одной из стран НАТО

В пресс-службе концерна "Укроборонпром" подчеркнули, что по соображениям безопасности производство вынесено за пределы страны

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Украинский государственный концерн "Укроборонпром" заявил во вторник, что начал производить 125-миллиметровые снаряды для танковой пушки в одной из стран НАТО.

"Укроборонпром" начал производить 125-миллиметровые снаряды для танковой пушки. <...> производство [снарядов] предприятия концерна развернули в тесном партнерстве со страной НАТО за границей", - говорится в сообщении концерна в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В пресс-службе подчеркнули, что по соображениям безопасности производство вынесено за пределы страны, однако в создании боеприпасов принимают участие украинские конструкторы, технологи, токари и литейщики.

"По заказу Министерства обороны Украины уже поставлена первая партия 125-миллиметровых снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80", - указали в концерне.

В "Укроборонпроме" обратили внимание, что производство боеприпасов - минометных мин калибра 82 мм и 120 мм, артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм, танкового снаряда калибра 125 мм - начато Украиной "впервые за время ее независимости".

В ноябре прошлого года в концерне заявили, что будут производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно с шестью странами - членами НАТО. В числе этих стран Дания, Польша, Франция и Чехия. Кроме того, "Укроборонпром" сообщал, что наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 мм, а также мин калибра 120 мм.