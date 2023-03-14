В ФРГ раскритиковали власти за бездействие в решении проблемы плачевного состояния ВС

Глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер считает, что правительство "делает недостаточно" для того, чтобы исправить "катастрофическую ситуацию"

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Глава Союза военнослужащих Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) Андре Вюстнер подверг резкой критике действия правительства ФРГ в области оборонной политики, отметив, что оно "делает недостаточно", чтобы исправить "катастрофическую ситуацию", в которой, по его словам, в настоящее время находится Бундесвер. Свою точку зрения Вюстнер высказал во вторник в интервью телерадиокомпании WDR.

Он отметил, что конфликт на Украине длится уже больше года. "И политики все еще слишком мало делают для того, чтобы исправить катастрофическое положение дел в Бундесвере", - констатировал глава Союза военнослужащих. При этом он говорил о проблемах систем вооружения, боеприпасов и многого другого. "Я имею в виду недостатки, которые у нас есть, будь то в области систем вооружения, в области боеприпасов или многого другого. Я имею в виду, что необходимо подумать об этом", - подчеркнул Вюстнер.

"Министр обороны [ФРГ] Борис Писториус недавно заявил, что Германия не способна к обороне. Вы только вдумайтесь! <...> Так больше не может продолжаться", - резюмировал он.

Во вторник уполномоченная Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам обороны Ева Хёгль сообщила, что Бундесверу не хватает надлежащего снаряжения и оружия. По ее словам, армия нуждается в более качественных рюкзаках, новых радиостанциях, так как старым уже 30 лет. Кроме того, оружие, которое Бундесвер передал Украине, необходимо восполнить. Ранее сообщалось, что Министерство финансов ФРГ готово выделить не более 50% от суммы, запрошенной главой оборонного ведомства ФРГ на увеличение бюджета национальных вооруженных сил, и поднять расходы на армию в 2024 году максимум на €5 млрд.

10 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о необходимости повышения расходов на содержание армии в следующем году на €10 млрд, до €60 млрд. По его словам, дополнительное финансирование необходимо для модернизации материально-технической базы Бундесвера и приближения к цели НАТО в 2% национального ВВП на оборонные расходы. Сейчас ФРГ выделяет на это 1,6% ВВП. В конце февраля 2022 года германский парламент проголосовал за выделение €100 млрд на нужды обороны: закупку нового снаряжения, боеприпасов и техники, разработку новых систем. Писториус ранее уже говорил, что данного объема средств не хватит на все намеченные Берлином цели.