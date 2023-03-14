14 марта, 12:37,
обновлено 14 марта, 12:44

Молдавия попросила Приднестровье передать подозреваемых в подготовке теракта для допроса

Также Кишинев попросил Тирасполь "предоставить подробную информацию об этом инциденте", сообщили в молдавском Бюро по реинтеграции

КИШИНЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Молдавии обратились в адрес руководства непризнанного Приднестровья с просьбой передать задержанных по подозрению в подготовке теракта для допроса. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС во вторник в Бюро по реинтеграции Молдавии.

"Кишинев попросил от Тирасполя предоставить подробную информацию об этом инциденте и передать задержанных лиц под ответственность правоохранительных органов страны для проведения следственных мероприятий в соответствии с положениями действующего законодательства", - проинформировали в бюро, которое отвечает в молдавском правительстве за вопросы по урегулирование отношений с Тирасполем. 

Теги:
Молдавия
© Информационное агентство ТАСС
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