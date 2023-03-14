Посол Намибии заявил, что есть все предпосылки для устойчивого развития отношений с РФ

Клеменс Хандуукеме Кашуупулва отметил, что страны прорабатывают и реализуют большое количество совместных проектов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия и Намибия прорабатывают и реализуют большое количество совместных проектов, есть все предпосылки для устойчивого развития двустороннего сотрудничества стран. Об этом заявил посол Намибии в Москве Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.

"Есть девять проектов, которые уже сейчас прорабатываются и осуществляются, и есть еще другие проекты, которые прорабатываются для практического внедрения, поэтому Намибия и Россия сейчас демонстрируют все предпосылки к устойчивому развитию сотрудничества наших двух стран", - сказал он во вторник на международном форуме РСПП "Россия - Африка: кооперация как путь к устойчивому развитию".

Ранее на Красноярском экономическом форуме, который проходил 1-3 марта, посол сообщил, что Намибия заинтересована обучать своих студентов в вузах России по направлению "менеджмент природных ресурсов". Он подчеркнул, что страны сотрудничают в различных сферах, в том числе в горнодобывающей промышленности. Целью визита стало укрепление и расширение двухсторонних связей в различных сферах.