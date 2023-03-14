Глава подконтрольной Киеву Луганской ВГА уволился с должности

По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, Сергей Гайдай скоро будет назначен послом в Казахстане

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Руководитель подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации (ВГА), которая якобы осуществляет руководство на территории ЛНР, Сергей Гайдай ушел в отставку. Об этом во вторник сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

"Сегодня Сергей Гайдай уволился с должности главы Луганской ВГА. Скоро будет официальное назначение в Казахстан, как и писал ранее", - написал он в Telegram-канале.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в скором времени своих постов могут лишиться глава Минспорта Вадим Гутцайт и руководитель Министерства стратегических отраслей промышленности Украины Павел Рябикин. Кроме того, называли и фамилию Гайдая, которого, как утверждалось, могут назначить послом в Казахстане.