На Украине проведут специальное расследование в отношении бывшего первого вице-премьера

Его подозревают в незаконном присвоении средств госбюджета на сумму более $5,3 млн

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) разрешил начать специальное расследование против бывшего первого вице-премьера, подозреваемого в незаконном присвоении средств государственного бюджета на сумму 195 млн гривен (более $5,3 млн). Об этом во вторник сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"13 марта 2023 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - прим. ТАСС), одобренное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования in absentia (заочного досудебного расследования - прим. ТАСС) в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По информации САП, бывший чиновник является одним из подозреваемых по делу о присвоении государственных средств на общую сумму более 195 млн гривен, которые должны были направить на финансирование инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики.

Имя подозреваемого в сообщении не называется, однако, по данным агентства РБК-Украина, речь идет об Андрее Клюеве. Он с 2010 по 2012 год занимал должность первого вице-премьера Украины, а с января по февраль 2014 года возглавлял администрацию президента. Согласно информации украинских правоохранительных органов, с февраля 2014 года Клюев отсутствует на территории страны.

4 февраля РБК-Украина со ссылкой на свои источники сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства страны десять высокопоставленных чиновников, работавших во время президентства Виктора Януковича. Агентство утверждало, что Клюев был одним из них.