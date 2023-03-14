Эксперт заявила, что переоснащение ВС Германии идет слишком медленно

Уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль сообщила, что Вооруженные силы ФРГ испытывают нехватку буквально всего

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль заявила, что переоснащение Бундесвера происходит слишком медленно, средства из специально созданного для этих целей фонда в размере €100 млрд практически не реализуются. Вооруженные силы ФРГ, по ее словам, испытывают нехватку буквально всего.

"Первые проекты уже на подходе. Однако в 2022 году наши военнослужащие не получили ни цента из спецфонда. Система закупок слишком вялая", - сказала Хёгль во вторник в Берлине, представляя годовой отчет о состоянии ВС ФРГ. "Бухгалтерские книги стали полнее, а склады одежды, боеприпасов и запасных частей нет", - констатировала она. €100 млрд спецфонда, по словам Хёгль, будет недостаточно, чтобы компенсировать дефицит полностью. "По оценкам военных экспертов, для этого потребуется €300 млрд", - указала она.

В то же время Хёгль подчеркнула, что инфраструктура ВС ФРГ также требует реновации. "Слишком много казарм в плачевном состоянии. В большинстве случаев, приведенных в качестве примеров в предыдущих годовых отчетах, ничего не изменилось", - заметила она. Для полного обновления инфраструктуры Бундесвера, по мнению уполномоченной парламента, нужно около €50 млрд, но на получение этих средств потребуется много времени, в том числе из-за "значительного отставания по многим строительным проектам". "С учетом необходимости €50 млрд потребуется около 50 лет, чтобы только нынешняя инфраструктура Бундесвера была полностью модернизирована", - предупредила Хёгль.

Кроме того, она указала, что существует и серьезная проблема с набором в вооруженные силы персонала. Хёгль выразила сомнение, что к 2031 году удастся достичь целевого показателя в 203 тыс. военных. Численность личного состава в прошлом году составила 183 695 человек, что незначительно меньше, чем в 2021-м (183 051). Количество претендентов, по ее словам, сократилось на 11%. Вместе с тем потенциал и необходимость наверстывать упущенное не используются в полной мере при найме женщин. "Даже с учетом медицинской службы доля женщин составляет всего 13,21%", - заключила Хёгль. В настоящее время Бундесвер пытается продвигать гендерное равенство, чтобы быть одинаково привлекательным в качестве современного работодателя для мужчин и женщин.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов ФРГ готово выделить не более 50% суммы, запрошенной главой оборонного ведомства на увеличение бюджета вооруженных сил, и поднять расходы на армию в 2024 году максимум на €5 млрд. 10 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о необходимости повышения расходов на содержание армии в следующем году на €10 млрд, до €60 млрд.