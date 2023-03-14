14 марта, 13:41,
обновлено 14 марта, 13:48

Осужденную в Белоруссии россиянку Сапегу внесли в перечень причастных к терроризму

МИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Комитет государственной безопасности Белоруссии включил гражданку РФ Софью Сапегу, приговоренную в республике к шести годам колонии, в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом свидетельствует обновленный во вторник перечень на сайте КГБ Белоруссии.

Основанием для включения Сапеги в данный список стало вступление в силу приговора суда о признании ее виновной "в совершении преступлений, предусмотренных ст. 130 Уголовного кодекса", отмечается в сообщении КГБ. 

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Белоруссия
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