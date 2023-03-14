Партия "Шор" пикетирует правительство Молдавии с требованием снизить военные расходы

Сторонников партии заявляют о необходимости перенаправить расходы на социальные нужды

КИШИНЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Шор" пикетирует правительство Молдавии с требованием перенаправить расходы из военного сектора на социальные нужды. Трансляцию с акции ведет пресс-служба партии в социальных сетях.

В акции принимают участие сотни сторонников партии, которые скандируют: "Господин [премьер-министр Дорин] Речан поговорите с народом", "[президент Молдавии] Майя Санду предатель", "Оплатите наши счета", "В отставку". "Мы собрались здесь, чтобы потребовать ответ на наши требования, которые были выдвинуты в ходе массовой акции протеста в воскресенье. Также мы просим объяснить заявления президента Майи Санду, премьер-министра Дорина Речана и председателя парламента Игоря Гросу, которыми Молдавию вовлекают в войну. Мы требуем, чтобы военный бюджет страны был сокращен или отменен, потому что мы являемся мирной страной. А эти деньги могли бы быть направлены на нужды людей", - сказала перед собравшимися вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер.

В воскресенье оппозиция требовала увеличения компенсаций высоких тарифов на газ, которые спровоцировали подорожание электроэнергии, отопления домов, услуг и продуктов.

В Молдавии уже больше года действует режим чрезвычайного положения, который был введен с началом специальной военной операции на Украине. В этот период были запрещены все массовые мероприятия, закрыты оппозиционные телеканалы. Тем не менее молдавская оппозиция практически еженедельно митингует с лета прошлого года. Периодически во время этих акций происходят стычки с полицией, которая пытается блокировать движение колонны по центру города.