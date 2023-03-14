Ульянов заявил о сохранении Россией добровольного моратория на ядерные испытания

Постпред РФ в Вене напомнил слова президента Владимира Путина о том, что страна не будет проводить ядерные испытания первой, но пойдет на это, если такой шаг сделают США

ВЕНА, 14 марта. /ТАСС/. Поддержание в готовности потенциала России для возможного возобновления ядерных испытаний прописано в федеральном законе, но Москва не намерена отказываться от добровольного моратория на испытания. Об этом постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил на 60-й сессии Рабочей группы по вопросам проверки Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ).

"Мы намерены и дальше придерживаться введенного нами в 1991 году добровольного моратория на ядерные испытания. Поддержание в готовности потенциала для возможного возобновления ядерных испытаний - одно из требований, которому наша страна следует в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "О ратификации ДВЗЯИ" 2000 года", - сказал он.

Он напомнил, что 21 февраля президент России Владимир Путин дал поручение соответствующим российским ведомствам обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Президент тогда уточнил, что РФ не будет проводить ядерные испытания первой, но пойдет на это, если ядерные испытания проведут США. Ульянов пояснил, что это заявление "никак не меняет позицию России в отношении ДВЗЯИ", она "была и остается приверженной своим обязательствам" по договору.

Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поставил задачу Минобороны России и Росатому подготовиться к проведению ядерных испытаний при необходимости, но первой Россия их проводить не будет.