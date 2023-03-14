Полиция Пакистана применила газ для разгона сторонников экс-премьера Хана

Наряд прибыл к резиденции политика в центре Лахоры, чтобы арестовать его

ИСЛАМАБАД, 14 марта. /ТАСС/. Сторонники бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана во вторник оказали сопротивление полиции при попытке его ареста в Лахоре. Об этом сообщил телеканал Geo.tv.

По его данным, многочисленный наряд полиции прибыл к резиденции Хана в центре города, чтобы взять под стражу лидера ДЗС, проходящего по делу о продаже иностранных подарков, полученных в период нахождения у власти. Действиям сотрудников правоохранительных органов препятствуют сторонники оппозиции, окружившие резиденцию экс-главы правительства Пакистана. Согласно данным пресс-службы ДЗС, полиция применяет водометы, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы.

В октябре 2022 года Избирательная комиссия Пакистана отстранила Хана от участия в выборах и лишила его права занимать государственные должности сроком на пять лет из-за некорректного заполнения декларации о доходах в период исполнения обязанностей премьер-министра. Такое решение принято ввиду подозрений в присвоении Ханом 36 млн пакистанских рупий ($137,7 тыс.), вырученных от продажи иностранных подарков.

Экс-глава правительства Пакистана был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. Незадолго до этого Хан заявил, что его правительству угрожали США и местная оппозиция. Бывший премьер также неоднократно утверждал, что политический процесс против него инспирирован и финансируется из-за рубежа.