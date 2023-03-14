СМИ: командир бригады сирийской оппозиции погиб при подрыве машины на севере Алеппо

По данным телеканала Al Hadath, теракт был совершен в поселке Шамарих

БЕЙРУТ, 14 марта. /ТАСС/. Представитель вооруженных формирований так называемой Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемой Турцией, сообщил во вторник о гибели одного из ее полевых командиров на севере провинции Алеппо. В заявлении, переданном телеканалом Al Hadath, говорится, что в автомобиль оппозиционера была подложена бомба, приведенная в действие с помощью дистанционного устройства.

Теракт был совершен в поселке Шамарих, который находится в руках боевиков ССА. По информации телеканала, с начала марта это уже третий полевой командир, с которым свели счеты члены экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Боестолкновения между ССА и экстремистами в последний раз вспыхивали в октябре прошлого года в городе Эль-Баб (40 км от Алеппо), в ходе них были убиты и ранены десятки человек. При содействии турецких военных было достигнуто перемирие между сторонами.

Вооруженные формирования, размещенные в созданной Анкарой в 2017 году на севере Алеппо зоне безопасности, оспаривают друг у друга контроль над контрабандной торговлей, приносящей им прибыль. В эту борьбу год назад вмешалась "Джебхат ан-Нусра", экстремисты отвоевали ряд выгодных позиций у оппозиционных сил поблизости от пограничных переходов.

Как отмечает агентство SANA, мирные жители, проживающие в районах, где хозяйничают бандформирования, страдают от притеснений боевиков и нередко становятся жертвами их кровавых разборок.