14 марта, 14:11
Военная операция на Украине

Литва закупила на пожертвованные €14 млн 16 радаров для Украины

Часть оборудования уже находится в пути

ВИЛЬНЮС, 14 марта. /ТАСС/. Шестнадцать радаров закупила Литва для передачи Украине на пожертвованные населением и представителями бизнеса €14 млн. Об этом во вторник сообщил журналистам один из организаторов акции сбора средств Йонас Охманас.

"Предполагалось приобрести 14 радаров израильского производства. Стоимость одного комплекта составляет €1 млн, - сказал он. - Но после консультаций с украинскими военными план подкорректирован согласно их пожеланиям".

Выбраны несколько комплектов оборудования меньшей стоимости. "Поэтому всего закуплено 16 систем", - пояснил Охманас. По его словам, часть оборудования уже выслана Литве и находится в пути.

Аналогичная акция сбора средств была организована в Литве в 2022 году по приобретению в Турции боевого беспилотника для передачи Украине. Тогда было собрано около €6 млн. Однако изготовитель этих аппаратов заявил, что передаст его Литве безвозмездно. Турецкая сторона также выразила пожелание, чтобы €4,4 млн из предназначавшихся для оплаты сделки были направлены на оказание гуманитарной и другой помощи Украине, а остаток Вильнюс использовал для оснащения аппарата вооружением. Для него были закуплены управляемые ракеты "воздух - земля". 

Теги:
УкраинаЛитваВоенная операция на Украине
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