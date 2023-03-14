Алиев заявил, что есть хороший шанс для достижения мира между Азербайджаном и Арменией

Азербайджанский президент указал на пять основополагающих принципов мирного соглашения

БАКУ, 14 марта. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что существуют хорошие шансы для достижения мирного соглашения между республикой и Арменией.

"Считаю, что имеется хороший шанс для достижения соглашения, особенно в то время, когда после встречи в Сочи в октябре прошлого года Азербайджан и Армения признали территориальную целостность и суверенитет друг друга. Это хорошая мысль - рано или поздно подписать данное соглашение", - цитирует пресс-служба главы республики его слова на встрече во вторник в Берлине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Он подчеркнул, что Азербайджан разработал пять основополагающих принципов мирного соглашения, опирающихся на международное право. По мнению президента Азербайджана, мирный договор может быть подписан на их основе.

Алиев отметил, что позиция Азербайджана состоит из двух подходов: первый - подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, второй - диалог с армянами Карабахского региона Азербайджана.

Он напомнил, что 5 марта назначенный Азербайджаном представитель встретился с армянами Карабаха. Алиев также сообщил, что Администрация президента Азербайджана пригласила представителей армянской общественности Карабаха в Баку для продолжения контактов по вопросам реинтеграции и реализации нескольких инфраструктурных проектов.