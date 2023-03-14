СМИ: Дамаск требует предоставления графика вывода турецких сил с территории Сирии

По данным газеты Al Watan, запланированная на 15-16 марта в Москве встреча заместителей глав МИД РФ, Сирии, Ирана, Турции может быть перенесена на более поздний срок

БЕЙРУТ, 14 марта. /ТАСС/. Запланированная на 15-16 марта в Москве встреча заместителей глав МИД РФ, Сирии, Ирана, Турции может быть перенесена на более поздний срок, поскольку Дамаск до сих пор не получил от Анкары плана по выводу своих войск из оккупированных районов на севере страны. Об этом сообщила во вторник близкая к сирийскому правительству газета Al Watan. По ее информации, Дамаск занимает принципиальную позицию по этому вопросу.

Как отмечает издание, Сирия пойдет на нормализацию отношений с Турцией только после получения соответствующих гарантий. "Основным требованием Дамаска к Анкаре является предоставление графика вывода турецких сил с сирийской территории", - указывает Al Watan.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что Россия продолжает работать над организацией четырехсторонней встречи. Турецкий телеканал TRT передал в понедельник, что переговоры между дипломатами пройдут 15-16 марта.

28 декабря 2022 года в Москве состоялись консультации глав Минобороны России, Сирии и Турции в рамках процесса нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. На встрече была достигнута договоренность о создании совместной трехсторонней комиссии. Вслед за этими консультациями должна состояться встреча глав МИД трех стран, в повестке которой будет вопрос проведения переговоров между президентами Турции и Сирии - Тайипом Эрдоганом и Башаром Асадом.

Анкара провела в октябре 2019 года на северо-востоке Сирии военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль своей границы. Ранее в результате военной операции "Щит Евфрата" в 2016-2017 годах появилась зона безопасности в треугольнике между пограничными городами Аазаз, Джераблус и Эль-Баб к северу от Алеппо. В 2018 году турецкие войска оккупировали район Африн по итогам операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов.