Шольц выступил за скорейшее урегулирование карабахского конфликта мирным путем

Глава правительства Германии также обсудил с Алиевым специальную военную операцию РФ на Украине и "ее влияние на Азербайджан и Закавказье"

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым карабахский конфликт, а также ситуацию на Украине и ее влияние на Азербайджан и Закавказье. Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, по словам Шольца, должно осуществиться на основе принципа территориальной целостности Армении и Азербайджана.

Глава правительства Германии отметил, что обсудил с Алиевым специальную военную операцию РФ на Украине и "ее влияние на Азербайджан и Закавказье". "Я ясно изложил нашу позицию", - сказал Шольц во вторник в Берлине на совместной пресс-конференции с Алиевым. Россия, по его утверждению, должна вывести свои войска с Украины. В то же время он подчеркнул, что Германия обеспокоена ситуацией в Нагорном Карабахе. "Для нас важно, чтобы длительный конфликт между Азербайджаном и Арменией был урегулирован мирным путем", - указал канцлер ФРГ.

"Наша общая цель должна состоять в том, чтобы быстро привести этот конфликт к прочному и устойчивому решению на благо людей в пригородах Карабаха. Мирное урегулирование конфликта должно осуществиться на основе принципа территориальной целостности Армении и Азербайджана. Это включает в себя безопасность населения в Карабахе", - констатировал Шольц. Вместе с тем он заверил, что "Германия готова оказать свою поддержку".

Говоря о размещении гражданской миссии Евросоюза в Армении (EUMA), глава кабмина ФРГ заметил, что Берлин поддерживает ее и обеспечивает руководство миссией. Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном, как резюмировал канцлер ФРГ, должна произойти как можно скорее.

6 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в комментарии, что Россия серьезно обеспокоена обострением напряженности в Нагорном Карабахе и призывает стороны к сдержанности, так как в предыдущие дни неоднократно фиксировались нарушение режима прекращения огня. В результате инцидента 5 марта при перестрелке погибли как армяне, так и азербайджанцы. В связи с этим Захарова в очередной раз призвала стороны как можно скорее вернуться к переговорам в рамках реализации положений трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также 31 октября 2022 года, в том числе касающихся разблокирования региональных коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы и подготовки мирного договора.