Венгрия заручилась поддержкой ОБСЕ в борьбе за права меньшинств на Украине

По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов сам дал понять, что эта ситуация явно неприемлема и противоречит международному праву

БУДАПЕШТ, 14 марта. /ТАСС/. Венгрия заручилась поддержкой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в усилиях по сохранению прав этнических венгров в Закарпатье, притесняемых властями Украины. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, встретившийся в Гааге с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым.

Глава венгерского МИД отметил, что речь шла о новом украинском законе, который лишает меньшинства возможности вести школьное обучение и получать образование на родном языке. По словам Сийярто, верховный комиссар ОБСЕ всегда с пониманием относился к этой проблеме и стремился рассматривать ее, основываясь на фактах, а "не под влиянием политических ожиданий или идеологии".

"Он сам дал понять, что эта ситуация явно неприемлема и противоречит международному праву. Именно поэтому я обратился к нему за помощью в отсрочке введения этого закона на Украине", - сказал венгерский министр в видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

О положении венгров в Закарпатье

Сийярто заверил, что Венгрия продолжит отстаивать интересы этнических венгров в Закарпатье, которые призываются в украинскую армию и гибнут в ходе вооруженного конфликта на Украине. "Мы окажем им поддержку и будем выступать во всех международных организациях, чтобы Украина не препятствовала работе школ венгерского меньшинства с 1 сентября", - сказал глава МИД.

По его словам, с 2014 года на Украине "принимаются законы, которые постоянно отнимают права у венгерской национальной общины и делают невозможным использование родного языка в образовании, СМИ, культуре и даже в государственном управлении". "После принятия нового закона в декабре школы национальных меньшинств на Украине практически прекратят свое существование с 1 сентября этого года. Это совершенно неприемлемо", - подчеркнул министр.

Он уточнил, что на Украине насчитывается 99 начальных и средних школ с преподаванием на венгерском языке, которые с 1 сентября станут государственными и лишатся статуса учебных заведений национального меньшинства. Будут отменены выпускные экзамены, прием и профессиональное обучение на родном языке. В школах количество предметов и уроков на родном языке будет сокращено в пять раз после четвертого класса, а студенты университетов лишатся возможности выбора языка обучения.

"Все это происходит в стране, которая хочет стать членом Европейского союза, в то время как в Евросоюзе существует серьезное законодательство по защите национальных общин", - заявил Сийярто. Он посетовал, что в то время как Венгрия помогает украинским беженцам и определяет их детей в школы и детские сады, в Закарпатье закрываются венгерские школы. Министр указал, что положение венгерского меньшинства на Украине продолжает ухудшаться.