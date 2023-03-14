В Харькове демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Блюхеру

По данным местных СМИ, также была демонтирована мемориальная доска, установленная в честь полководца на доме в центре города, где он проживал в 1928-1929 годах

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники коммунальных служб Харькова во вторник днем демонтировали памятник советскому полководцу, Маршалу Советского Союза Василию Блюхеру. Об этом сообщило местное издание KHARKIV Today.

По его информации, также была демонтирована мемориальная доска, установленная в честь Блюхера на доме в центре города, где он проживал в 1928-1929 годах. На тот момент Харьков был столицей Украинской ССР, а полководец занимал должность помощника командующего Украинским военным округом Ионы Якира.

По информации издания, накануне неизвестные вандалы облили памятник краской.

Василий Константинович Блюхер - советский военачальник, Маршал Советского Союза. Участвовал в Гражданской войне 1917-1922 годов. В 1918 году стал первым кавалером ордена Красного Знамени, а в 1930 году - ордена Красной Звезды.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В конце декабря прошлого года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщал, что в 2022 году было демонтировано 28 памятников Александру Пушкину, 9 - Максиму Горькому, десятки памятных знаков в честь советских освободителей, было изменено 7,6 тыс. топонимов, связанных с СССР и Россией.