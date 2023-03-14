14 марта, 15:41
Военная операция на Украине

Главком ВСУ признал стратегическое значение Артемовска для удержания фронта

Главком ВСУ признал стратегическое значение Артемовска для удержания фронта
Артемовск (Бахмут)
© AP Photo/ Evgeniy Maloletka

Члены украинской ставки верховного главнокомандующего, в том числе Валерий Залужный, ранее вновь высказались за продолжение обороны города

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Оборона Артемовска (украинское название - Бахмут) имеет важнейшее стратегическое значение для удержания линии фронта украинскими войсками. Об этом заявил во вторник главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

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"Оборонительная операция на этом [артемовском] направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания противника. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта", - написал Залужный в своем Telegram-канале.

Во вторник члены украинской ставки верховного главнокомандующего, в том числе Залужный, вновь высказались за продолжение обороны города Артемовска.

6 марта офис президента Украины по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего заявил, что Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступили за продолжение боев в Артемовске и усиление позиций в городе. Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского заявила об этом после того, как германская газета "Бильд" со ссылкой на источники сообщила, что ситуация вокруг Артемовска вызвала споры между Зеленским и Залужным. По их данным, Залужный несколько недель назад говорил Зеленскому о необходимости отступления украинских войск из Артемовска. Однако, по данным издания, Зеленский выступает за продолжение боев за город. Американская газета The Wall Street Journal в понедельник написала, что украинские подразделения несут тяжелые потери в Артемовске из-за отсутствия надежных транспортных маршрутов для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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