Китай призвал страны AUKUS отказаться от идеи "абсолютной англосаксонской безопасности"

ПЕКИН, 14 марта. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Страны альянса AUKUS - США, Великобритания и Австралия - должны прекратить гнаться за идеей абсолютной "англосаксонской" безопасности. Об этом говорится в эксклюзивном комментарии официального представителя МИД КНР, предоставленном во вторник ТАСС.

"Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия должны отказаться от менталитета холодной войны с нулевой суммой, избавиться от однобокого стремления к абсолютной "англосаксонской" безопасности, по-настоящему выполнять свои обязательства по нераспространению ядерного оружия, прекратить провоцировать конфликты и конфронтации", - так по просьбе корреспондента ТАСС внешнеполитическое ведомство Китая прокомментировало слова президента США о том, что AUKUS якобы не является вызовом для какой-либо страны.