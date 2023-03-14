14 марта, 15:44

Китай призвал страны AUKUS отказаться от идеи "абсолютной англосаксонской безопасности"

Китай призвал страны AUKUS отказаться от идеи "абсолютной англосаксонской безопасности"
Здание МИД КНР
© Петр Ковалев/ ТАСС

ПЕКИН, 14 марта. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Страны альянса AUKUS - США, Великобритания и Австралия - должны прекратить гнаться за идеей абсолютной "англосаксонской" безопасности. Об этом говорится в эксклюзивном комментарии официального представителя МИД КНР, предоставленном во вторник ТАСС.

"Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия должны отказаться от менталитета холодной войны с нулевой суммой, избавиться от однобокого стремления к абсолютной "англосаксонской" безопасности, по-настоящему выполнять свои обязательства по нераспространению ядерного оружия, прекратить провоцировать конфликты и конфронтации", - так по просьбе корреспондента ТАСС внешнеполитическое ведомство Китая прокомментировало слова президента США о том, что AUKUS якобы не является вызовом для какой-либо страны. 

Теги:
АвстралияСШАВеликобританияКитай
© Информационное агентство ТАСС
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