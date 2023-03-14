Нидерланды передадут Украине минные тральщики и системы обнаружения БПЛА

Однако в Минобороны королевства добавили, что это произойдет не ранее 2025 года, после того как голландцы сами получат новые суда для проведения противоминных операций

ГААГА, 14 марта. /ТАСС/. Нидерланды намерены передать Украине два минных тральщика, радиолокационные системы обнаружения беспилотников и системы по быстрому строительству мостов и переправ. Об этом сообщило во вторник Минобороны королевства.

О передаче военной техники и оборудования объявила глава ведомства Кайса Оллонгрен в ходе визита на Украину. Как ожидается, два минных тральщика, стоящих на вооружении ВМС Нидерландов, будут переданы Украине не ранее 2025 года, после того как голландцы сами получат новые суда для проведения противоминных операций. "Подготовка украинских военных начнется во второй половине 2023 года, - отметили в ведомстве. - Эту деятельность Нидерланды планируют осуществлять вместе с Бельгией и, возможно, другими союзниками".

Кроме того, Нидерланды предоставят Украине системы M3 для быстрого строительства мостов и переправ, а также радиолокационные системы обнаружения беспилотников. Эта военная техника и оборудование "закупаются напрямую у промышленных предприятий", сказали в Минобороны.

В 2022 году Нидерланды потратили порядка €1 млрд на оказание военной помощи Украине. На 2023 год правительство страны выделило €2,5 млрд на гуманитарную и военную поддержку украинской стороны, ремонт и восстановление инфраструктуры, дипломатическую поддержку, а также на помощь в привлечении к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях.