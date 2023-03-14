Пушилин заявил об отсутствии "особых продвижений" под Угледаром

По словам врио главы ДНР, ситуация на этом направлении напряженная

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российские силы под Угледаром при каждой возможности стараются улучшить свои позиции, но пока значительных продвижений на этом направлении нет. Об этом сообщил во вторник ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин.

"В Угледаре ситуация остается сложной, сейчас нет каких-то особых продвижений ни в одну ни в другую сторону. Ситуация стабильно напряженная. Противник предпринимает попытки контратаковать, наши подразделения удерживают позиции. Стараются улучшить [позиции] при любой возможности. И в северной части, и в юго-западной части", - сказал он.

Угледар расположен к юго-западу от Донецка. В ДНР поясняли, что город является важным логистическим узлом, взятие которого позволит остановить снабжение группировки Вооруженных сил Украины на марьинском направлении, откуда, в частности, ведутся обстрелы западной части Донецка. В настоящее время идут бои за освобождение города.

В начале февраля Пушилин сообщал, что украинские подразделения пытаются обустроить новые линии обороны за Угледаром и оборудуют там укрепления. Как отмечал в интервью ТАСС военно-политический эксперт, советник Пушилина Ян Гагин, угледарское направление наравне с артемовским остается на сегодняшний день самым горячим.