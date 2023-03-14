Минфин США предоставил республиканцам информацию о деловых операциях семьи Байдена

По словам главы комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймса Комера, в документах обнаружили данные о том, что одна из компаний, принадлежащих партнеру президента, "получила перевод от китайской энергетической компании на сумму в $3 млн спустя 2 месяца после ухода Джо Байдена с поста вице-президента"

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Министерство финансов США предоставило комитету по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США информацию о "подозрительных деловых операциях" членов семьи американского президента Джо Байдена и их партнеров. Об этом сообщил во вторник глава комитета Джеймс Комер (республиканец, от штата Кентукки)

"После двух месяцев промедлений Минфин наконец дал нам доступ к отчетам о подозрительной деятельности семьи Байдена и деловых операций их партнеров", - говорится в его заявлении.

По словам Комера, в полученных документах комитет уже обнаружил информацию о том, что одна из компаний, принадлежащих партнеру президента, "получила перевод от китайской энергетической компании на сумму в $3 млн спустя 2 месяца после ухода Джо Байдена с поста вице-президента". "Вскоре после этого членам семьи Байдена были выплачены сотни тысяч долларов", - добавил глава комитета. По его словам, они продолжат анализировать документы, чтобы "определить масштабы бизнес-схем семьи Байденов".

Глава комитета по надзору и подотчетности запросил у министра финансов США Джанет Йеллен информацию о деловых операциях членов семьи американского президента и их партнеров в январе этого года. Среди прочего Комера интересовали все составленные американскими банками отчеты о подозрительной деятельности сына президента. Как пояснили в комитете, законодатели "расследуют причастность президента Байдена к зарубежной деловой деятельности его семьи и международным схемам использования служебного положения в личных целях".

Ранее в американских СМИ также не раз публиковались данные из ноутбука, принадлежавшего Хантеру Байдену. Из представленной переписки следовало, что он мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой входил, встречу со своим отцом в то время, когда тот был вице-президентом США. Байден-старший, занимая данный пост, призывал уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении Burisma Holdings. В свою очередь газета The Washington Post сообщила в марте, что Хантер Байден, предположительно, получил почти $5 млн от китайской энергетической компании CEFC.