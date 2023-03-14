СМИ: ЕС купит Молдавии радар для контроля воздушного пространства

По данным портала EUobserver, Европейский союз намерен выделить новый пакет военной помощи Молдавии в размере €40 млн

ТАСС, 14 марта. Европейский союз (ЕС) планирует выделить новый пакет военной помощи Молдавии в размере €40 млн, в рамках которой впервые будет приобретен радар дальнего обнаружения для республики. Об этом во вторник сообщил брюссельский портал EUobserver со ссылкой на меморандум, попавший в его распоряжение.

Согласно тексту документа, большая часть суммы будет потрачена на приобретение наземного радара дальнего обнаружения. Остальная часть средств предназначена для закупки военных автомобилей, инженерной техники, коммуникационного оборудования и программного обеспечения для защиты от хакерских атак.

Деньги будет выделены из Европейского фонда мира, переориентированного после начала специальной военной операции РФ на поставки оружия на Украину.

По данным источников портала в ЕС, решение о выделении средств Молдавии будет согласовано в конце марте или начале апреле.

Молдавия в 2022 году получила из Европейского фонда мира около €40 млн на поддержку вооруженных сил и сил безопасности страны.

6 марта председатель парламента Молдавии Игорь Гросу в интервью "Радио Молдова" заявил, что правительство рассчитывает на помощь ЕС в обновлении противовоздушной обороны.