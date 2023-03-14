ООН заявила, что сфокусирована на продолжении работы зерновой сделки

В офисе генсека отметили, что в переговорах достигнут значимый прогресс, но препятствия остаются, особенно по части платежных систем

ООН, 14 марта. /ТАСС/. Зерновая сделка предусматривает продление на 120 дней, но в нынешней ситуации ООН сфокусирована на продолжении ее работы. Об этом заявил во вторник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя заявления о продлении соглашения.

"В рамках черноморской зерновой инициативы предусматривается продление соглашения на 120 дней, но в нынешних обстоятельствах генеральный секретарь и его команда сфокусированы в тесном взаимодействии со всеми сторонами на том, чтобы сделать все возможное по обеспечению продолжения действия инициативы", - сказал он.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что ООН согласна с предложением России о продлении сделки на 60 дней, лишь бы она не была остановлена, Дюжаррик ответил: "Надеюсь, что я высказался понятно".

На вопрос о том, значит ли это, что зерновая сделка продлена, раз у сторон нет возражений по продлению, представитель ООН указал: "Зерновая сделка продолжает действовать".

Дюжаррик отметил, что ООН поддерживает контакты со всеми сторонами договоренностей и предпринимает усилия по обеспечению продовольственного экспорта из Украины, а также для экспорта продовольствия и удобрений из России.

В офисе генсека отметили, переговоры по расширению зерновой сделки продвигаются, достигнут значимый прогресс, но препятствия остаются, особенно по части платежных систем.

"Был достигнут значимый прогресс, но действительно остаются некоторые препятствия, особенно в том, что касается платежных систем. Наши усилия по преодолению этих препятствий продолжатся без перерыва", - сказал он.