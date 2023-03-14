14 марта, 16:20,
обновлено 14 марта, 17:02

Командующего Объединенной группировкой войск Армении и России отправили в отставку

Командующего Объединенной группировкой войск Армении и России отправили в отставку
© Armenian Defense Ministry Press Service/ PanPhoto via AP

ЕРЕВАН, 14 марта. /ТАСС/. Командующий Объединенной группировкой войск Армении и России Тигран Парванян отправлен в отставку по предложению армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Указ президента республики Ваагна Хачатуряна об отставке опубликован во вторник на сайте главы государства.

"Взяв за основу предложение премьер-министра, согласно статье конституции и закону "О военной службе и статусе военнослужащего", освободить Тиграна Парваняна от должности командующего Объединенной группировкой войск", - говорится в тексте указа.

К задачам созданной в 2017 году Объединенной группировки войск Армении и России относятся своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения против РФ и Армении в границах региона и его отражение, защита границ двух стран, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов России и Армении, расположенных в регионе. 

Теги:
АрменияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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