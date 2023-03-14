Украинский суд обязал бывшего главу "Нафтогаза" носить электронный браслет

Прокуроры просили суд изменить меру пресечения Андрею Коболеву на содержание под стражей с правом внесения залога

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) во вторник обязал бывшего главу компании "Нафтогаз" Андрея Коболева носить электронный браслет для определения местонахождения, однако отказался отправить его под арест. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное".

Прокуроры просили суд изменить меру пресечения Коболеву на содержание под стражей с правом внесения залога в размере 365 млн гривен ($9,95 млн). Однако суд, наложив на экс-главу "Нафтогаза" дополнительное обязательство носить электронный браслет, отвергли ходатайство прокуратуры и оставили размер залога на прежнем уровне - 229 млн гривен ($6,2 млн).

Национальное антикоррупционное бюро Украины 19 января предъявило экс-главе "Нафтогаза" обвинение в растрате, так как он, как утверждалось, неоправданно выписал себе в 2018 году премию в размере $10 млн. Деньги он оформил как награду за положительное для украинской стороны решение в тяжбе с "Газпромом". 1 марта ВАКС назначил Коболеву внесение залога. Кроме того, на Коболева на два месяца наложен ряд ограничений: он не имеет права без разрешения правоохранительных органов выезжать из Киева, обязан сообщать об изменении места жительства, воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу. На следующий день после суда жена Коболева объявила сбор средств для выплаты назначенного ему судом залога.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 7 марта сообщила, что Коболев не внес залог в установленном судом размере в положенный пятидневный. Сам экс-глава "Нафтогаза" заявил, что не может этого сделать, так как его счета заблокированы. В свою очередь Апелляционная палата ВАКС сообщила, что несколько залогодателей внесли за Коболева часть средств.