В США заявили, что истребитель РФ Су-27 перехватил американский дрон над Черным морем

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Перехват российскими истребителями Су-27 американского разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 привел к его крушению в международных водах Черного моря. С таким утверждением выступило во вторник Европейское командование Вооруженных сил США.

"Примерно в 07:03 по Центральноевропейскому времени (09:03 мск - прим. ТАСС) один из [двух] российских самолетов Су-27 поразил пропеллер нашего самолета MQ-9, что привело к его крушению в международных водах [Черного моря]", - говорится в заявлении американских военных.

Ранее во вторник агентство AFP сообщило, что инцидент с БПЛА Reaper американского производства произошел в воздушном пространстве над Черным морем. Подробностей не приводилось.