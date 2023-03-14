14 марта, 17:08,
обновлено 14 марта, 17:18

В США заявили, что истребитель РФ Су-27 перехватил американский дрон над Черным морем

В США заявили, что истребитель РФ Су-27 перехватил американский дрон над Черным морем
Истребитель СУ-27
© Марина Лысцева/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Перехват российскими истребителями Су-27 американского разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 привел к его крушению в международных водах Черного моря. С таким утверждением выступило во вторник Европейское командование Вооруженных сил США.

"Примерно в 07:03 по Центральноевропейскому времени (09:03 мск - прим. ТАСС) один из [двух] российских самолетов Су-27 поразил пропеллер нашего самолета MQ-9, что привело к его крушению в международных водах [Черного моря]", - говорится в заявлении американских военных.

Ранее во вторник агентство AFP сообщило, что инцидент с БПЛА Reaper американского производства произошел в воздушном пространстве над Черным морем. Подробностей не приводилось. 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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