Байдену сообщили о перехвате российским истребителем американского БПЛА над Черным морем

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Джо Байден проинформирован о перехвате российским истребителем американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Черным морем. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент был проинформирован советником по национальной безопасности об этом инциденте сегодня утром", - сказал он. Кирби добавил, что российские истребители и раньше перехватывали американские воздушные суда над Черным морем. При этом, по его утверждению, данный случай "заслуживает внимания из-за того, насколько небезопасным и непрофессиональным он был".