СМИ: парламент Венгрии отложит голосование о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

По данным интернет-издания Telex, заместитель премьер-министра страны Жолт Шемьен направил спикеру парламента Ласло Кёверу письмо с просьбой не проводить депутатских заседаний в период с 20 по 25 марта

БУДАПЕШТ, 14 марта. /ТАСС/. Голосование в Государственном собрании (однопалатном парламенте) Венгрии по вопросу о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, запланированное в течение недели начиная с 20 марта, откладывается на неделю. Об этом сообщило во вторник интернет-издание Telex, отметившее, что такое решение, скорее всего, будет принято по предложению правительства страны.

По его сведениям, заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен направил спикеру парламента Ласло Кёверу письмо с просьбой не проводить депутатских заседаний в период с 20 по 25 марта в связи с тем, что в это время правительству будет необходимо "продолжить консультации с Еврокомиссией" о выделении средств из европейских фондов. Ожидается, что Кёвер, который, как и подавляющее большинство депутатов, принадлежит к правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", пойдет навстречу пожеланиям кабинета министров.

Лидеры оппозиционных фракций также получили это письмо, уточнило издание. Депутат от партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи обвинила правительство в том, что оно затягивает процесс ратификации протоколов о принятии Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Из всех 30 стран НАТО пока только Венгрия и Турция не ратифицировали эти документы.

Ранее правительство страны во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, а также президент Венгрии Каталин Новак поддержали прием Финляндии и Швеции в НАТО. Законопроект о ратификации протоколов об их присоединении к Североатлантическому договору внес в парламент глава МИД Петер Сийярто. Финляндия и Швеция подали свои заявки 18 мая прошлого года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.

Парламентская фракция ФИДЕС тоже поддержала вступление двух северных стран в НАТО, но предупредила, что "этому должно предшествовать урегулирование спора" с финскими и шведскими коллегами. Депутаты выразили недовольство в связи с тем, что в последние годы политики из Финляндии и Швеции необоснованно обвиняли Венгрию в нарушении принципов демократии и верховенства права. Неделю назад делегация из Будапешта успешно обсудила эти вопросы в Хельсинки и Стокгольме.

Младшие партнеры ФИДЕС - христианские демократы - поддержали вступление двух новых членов в Североатлантический альянс с теми же оговорками. В ходе парламентских дебатов по этому вопросу представители всех основных оппозиционных партий также выступили за прием Финляндии и Швеции. Против высказались только шесть депутатов от националистической партии "Наша родина", но ввиду малочисленности этой фракции повлиять на исход голосования она не сможет.