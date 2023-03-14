Асад прибыл с официальным визитом в Москву

В канцелярии сирийского лидера отметили, что президента сопровождает большая делегация министров

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад во вторник прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом сообщается в Telegram-канале канцелярии сирийского лидера.

"Президент Башар Асад сегодня вечером прибыл в Москву с официальным визитом в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

В канцелярии добавили, что Асада во время визита сопровождает большая делегация министров. В аэропорту Внуково сирийского лидера встретили спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, посол Сирии в Москве Башар Джаафари и посол России в Сирии Александр Ефимов.

Пресс-служба Кремля в свою очередь проинформировала, что переговоры Асада и президента России Владимира Путина пройдут 15 марта. Лидер двух стран обсудят сотрудничество в различных областях, а также перспективы урегулирования ситуации в этой республике. В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда президент Сирии приезжал в Москву.