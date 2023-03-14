КС Молдавии не одобрил протест оппозиции на продление режима ЧП

При рассмотрении запроса был "констатирован паритет голосов среди судей"

КИШИНЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии не одобрил протест оппозиции на продление парламентом режима чрезвычайного положения в стране. Такое решение принято на заседании во вторник и опубликовано на сайте судебной инстанции.

"Прекращается производство по делу о контроле конституционности постановления парламента о продлении режима чрезвычайного положения", - говорится в тексте. В его пояснительной части отмечается, что при рассмотрении запроса был "констатирован паритет голосов среди судей". По такой же причине в январе был не одобрен аналогичный запрос вице-председателя оппозиционной партии "Шор" Марины Таубер.

В феврале парламент Молдавии продлил режим ЧП еще на 60 дней. Занимавшая пост премьер-министра Наталья Гаврилица в своем выступлении перед депутатами объяснила необходимость чрезвычайных мер нестабильностью в регионе. Оппозиция подвергла это решение жесткой критике, обвинив власти в использовании чрезвычайных мер для борьбы с политическими оппонентами.

В период действия режима комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет вводить нормированное потребление природного газа и иных источников энергии, выделять средства из бюджета, координировать работу СМИ и принимать другие чрезвычайные меры. Республика живет в таком режиме с октября 2022 года. Сначала он был введен на фоне переговоров с "Газпромом" и угрозы прекращения поставок газа в страну, затем причиной была названа ситуация на Украине.

Ранее власти Молдавии на время ЧП приостановили лицензии шести телеканалов, которые в республике называют оппозиционными.