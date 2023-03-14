Президент Болгарии раскритиковал политиков, которые хотят убрать памятник Советской армии

Румен Радев назвал крайне неуместным, что "во время социального кризиса и в разгар боевых действий партии прячутся за памятником"

СОФИЯ, 14 марта. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев подверг критике лидеров политических партий, которые в разгар предвыборной кампании заявили о намерении демонтировать памятник Советской армии в Софии.

"Невозможно поверить, что в разгар предвыборной кампании партии, которые выразили желание управлять страной, вместо того чтобы представлять программы о будущем развитии страны, скрываются в прошлом. Крайне неуместно, что во время социального кризиса и в разгар боевых действий партии прячутся за памятником Советской армии", - сказал болгарский президент, отвечая во вторник на вопросы журналистов.

9 марта депутаты городского совета болгарской столицы одобрили большинством голосов инициативу коалиции "Демократическая Болгария" и партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" о демонтаже памятника Советской армии.

В настоящее время в Болгарии продолжается предвыборная кампания по выборам депутатов Народного собрания 49-го созыва, которые намечены на 2 апреля.